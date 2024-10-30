Более ста объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 154 объекта. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Среди них — 121 земельный участок в аренду, 17 участков — на продажу, пять нежилых помещений в аренду, 10 нежилых помещений на продажу и один объект под водопользование. Последний можно будет использовать для размещения понтонных сооружений. Так, например, в Чехове можно купить участок для индивидуального жилищного строительства, начальная цена — 1 643 136 рублей в год.

В комитете напомнили, что выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте областного Единого портала торгов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.