Более ста тысяч тонн урожая с теплиц собрали в Подмосковье

С начала 2024 года подмосковные аграрии собрали 107,5 тысячи тонн урожая, который вырастили в тепличных комплексах с использованием агротехнологий. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В частности, в регионе было собрано 68,6 тысячи тонн огурцов, более 35,6 тысячи — томатов, более трех тысяч — листового салата. К концу года валовый сбор овощей защищенного грунта может достигнуть 125,8 тысячи тонн.

В ведомстве добавили, что урожай собирают, в том числе в тепличных комплексах «Агрокультура» в Кашире, «Луховицкие овощи» в Луховицах и «Подмосковье» в Воскресенске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.