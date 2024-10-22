Более ста тысяч заявлений на присвоение адреса подали в Подмосковье в режиме онлайн

С начала 2024 года жители Подмосковья подали более 143 тысяч заявлений на присвоение адреса в режиме онлайн, данная услуга входит в топ-10 по популярности на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить услугу можно на портале в разделе «Земля и стройка» — «Ввод в эксплуатацию и оформление прав на объект». Она доступна как для физических и юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. Перед подачей заявления важно проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре, сделать это можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.