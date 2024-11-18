Более ста жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 158 человек, расселение прошло в 10 округах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за этот период удалось расселить 72 жилых помещения в Клину, Серпухове, Сергиево-Посадском округе, Шатуре, Пушкинском, Богородском, Солнечногорске, Дмитровском, Раменском и Орехово-Зуевском. Общая площадь аварийного жилищного фонда превысила 3,1 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.