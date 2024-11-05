Более трех миллионов жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

С начала кампании по вакцинации от гриппа прививку в Подмосковье сделали более трех миллионов человек, процедуру можно пройти в поликлинике или мобильном комплексе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«На данный момент вакцинация остается самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Сделать прививку можно в поликлинике. Также для удобства жителей в самых проходимых и посещаемых местах городских округов работают мобильные комплексы», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

В ведомстве уточнили, что для прохождения вакцинации в мобильном комплексе нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Перед процедурой медицинский специалист проведет осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Узнать о графике работы мобильных комплексов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.