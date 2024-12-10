Более трех тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

Подмосковные дорожные службы отремонтировали около 3,4 тысячи дефектов покрытия за неделю. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на региональных дорогах специалисты Мосавтодора ликвидировали около 2,5 тысячи ям, наибольший объем работ провели в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Ликино-Дулеве и Орехово-Зуевском округах. Остальные дефекты устранили на муниципальных дорогах, большинство — в Наро-Фоминском, Раменском и Ленинском округах. В ведомстве уточнили, что ямочный ремонт на дорогах региона проводят ежедневно в течение года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.