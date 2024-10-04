Более трех тысяч жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых с начала года

С начала 2024 года дачные дома, расположенные на территории СНТ и земельных участках с видом разрешенного использования «ведение садоводства», в статус жилых перевели более 3,4 тысячи жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Подать заявление для получения услуги можно на региональном портале госуслуг.

«Услуга оказывается за 13 дней, после чего в личный кабинет собственника поступает выписка из ЕГРН уже с обновленными данными», — уточнили в сообщении.

В ведомстве напомнили, что данную процедуру в регионе упростили. После получения статуса «жилого» можно присвоить дому адрес, зарегистрироваться в нем, оформить налоговый вычет и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.