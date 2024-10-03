Более трехсот подъездных дверей в домах Подмосковья отремонтировали за три месяца

С начала июля 2024 года специалисты коммунальных служб Подмосковья провели ремонт более 300 входных дверей в многоквартирных домах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы проходили как по плану, так и по заявкам местных жителей. В ведомстве подчеркнули, что двери должны соответствовать стандартам надежности, безопасности и долговечности. Особенно тщательно коммунальщики следят за доводчиком или пружиной, которые требуют регулярного обслуживания.

Напомним, что жители региона могут обратиться по вопросам текущего ремонта и содержания подъездов в свою управляющую компанию. Помимо этого, они могут оставить заявку на портале ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.