Более трехсот проектов реновации реализуют в Московской области

В Подмосковье реализуют 304 проекта реновации, из ветхого и аварийного жилья за счет инвестора в рамках комплексного развития территорий (КРТ) планируют переселить более 89 тысяч граждан, проживающих в квартирах общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«Первые проекты в регионе были запущены в 2021 году в Мытищах и Раменском. Опережающими темпами идет переселение — 295 человек из девяти ветхих и аварийных домов уже получили новые квартиры и отпраздновали новоселье», — говорится в сообщении.

На данный момент в регионе начали реализацию 17 проектов, чтобы переселить более 10 тысяч человек. До конца 2024 года планируется запустить еще 21 проект.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.