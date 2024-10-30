Более трехсот тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье прошли уже более 300 тысяч человек, сделать это могут жители в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Обследование репродуктивного здоровья — правильный и важный этап в вопросе планирования беременности. Благодаря регулярным профосмотрам, врач может вовремя выявить риски и назначить необходимое лечение с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В рамках осмотра для женщин доступны консультация акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, цитологическое исследование, для мужчин — консультация уролога, при необходимости — спермограмма, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции. Пройти его можно в поликлинике по месту прикрепления.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.