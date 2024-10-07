Более трехсот здоровых детей родились в Подмосковье от родителей с ВИЧ в этом году

В 2024 году в Подмосковье родились более 300 здоровых детей от родителей с ВИЧ, которые своевременно начали принимать необходимую терапию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Забота о здоровье мамы и малыша — наш приоритет. Особенно это важно для женщин, планирующих беременность при положительном ВИЧ-статусе», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве подчеркнули, что риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%, если она будет соблюдать все рекомендации специалистов Центра СПИД и принимать терапию. Найти подробности о правилах постановки на учет в областной Центр СПИД и рекомендациях беременным и молодым родителям можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.