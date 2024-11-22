Более трехсот здоровых детей родились от родителей с ВИЧ в Подмосковье

С начала 2024 года в Подмосковье от родителей с ВИЧ родились 344 здоровых ребенка, потому что взрослые проходили необходимую терапию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно регулярно проходить тестирование на наличие ВИЧ-инфекции, а особенно парам, планирующим беременность. Если у женщины положительный ВИЧ-статус, то при приеме терапии, соблюдении всех рекомендаций врачей нашего Центра, она может стать мамой здорового ребенка», — сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.

В ведомстве уточнили, что здоровье пациенток контролируют как во время беременности, так и после родов. Врачи наблюдают за детьми до полутора лет, чтобы снять диагноз. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Узнать подробности о рекомендациях беременным и молодым родителям можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.