Более трехсот жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 330 человек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Жителям 15 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты», — говорится в сообщении.

Работы по расселению прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В общей сложности было расселено 152 аварийных помещения площадью более 5,6 тысячи квадратных метров. Расселение прошли в городских округах Волоколамский, Воскресенск, Кашира, Лобня, Лосино-Петровский и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.