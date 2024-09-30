Более трехсот жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили более 320 человек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты и предоставлены жилые помещения в свободном жилищном фонде», — говорится в сообщении.

Работы провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Переселение затронуло жителей Богородского, Волоколамского округа, Воскресенска, Дзержинского, Дмитровского, Егорьевска, Зарайска и ряда других. В общей сложности было расселено 142 жилых помещения общей площадью более 5,9 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.