Более тридцати миллиардов рублей направят в Подмосковье на реализацию нацпроекта «Здравоохранение»

В 2024 году в Подмосковье на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранения» направят 31 миллиард рублей, шесть миллиардов из которых — средства федерального бюджета. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

В ведомстве уточнили, что на эти средства строятся новые больницы, закупается медицинское оборудование, передвижные медицинские комплексы. Так, например, в Красногорске в рамках нацпроекта открылся Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля, который стал главным координатором всех детских учреждений региона. До конца года планируется ввести в эксплуатацию больничный комплекс с поликлиникой и стационаром в Сергиево-Посадском округе и поликлинику в Лобне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.