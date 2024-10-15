Госдума приняла закон о противодействии фиктивным бракам с мигрантами

Государственная дума РФ приняла законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками, используемыми для легализации мигрантов в стране, сообщило РИА Новости.

В третьем чтении документ был одобрен депутатами. Эксперты отмечают, что это решение стало важным шагом в борьбе с мошенническими схемами в РФ.

Законопроект, внесенный в Госдуму в ноябре 2023 года, был разработан группой авторов, включая сенаторов Андрея Клишаса, Ирину Рукавишникову, Юрия Валяева и депутата Виктора Водолацкого.

Основная цель инициативы — исключить использование фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для получения миграционного статуса.

Согласно новому законодательству, иностранные граждане смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке только при условии, что они состоят в браке с гражданином России не менее трех лет. Изначально этот срок составлял два года, однако авторы поправок, в числе которых спикер Госдумы Вячеслав Володин и Леонид Калашников, решили увеличить его для повышения надежности системы.

Также установлены условия для получения вида на жительство (ВНЖ): иностранцы смогут рассчитывать на упрощенный порядок, если у них есть ребенок, являющийся гражданином РФ и проживающий в стране, при условии совместного проживания с ним не менее трех лет.

Володин отметил, что ужесточение требований к условиям получения РВП сделает фиктивные браки неэффективными для ускоренного получения статуса. Кроме того, законопроект предусматривает возможность аннулирования разрешений на временное проживание и вид на жительство в случае отмены усыновления или признания брака недействительным.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил реформировать подход к привлечению мигрантов в Россию.