Более тридцати нелегальных трудовых мигрантов выявили на складе в Наро-Фоминске

Сотрудники полиции УМВД России по Наро-Фоминскому округу при поддержке Росгвардии проверили соблюдение миграционного законодательства на территории складского комплекса, расположенного в деревне Бекасово, проверка затронула 130 работников из стран Средней Азии. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что в отношении 32 из них составили административные материалы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ, еще 22 — за нарушение режима пребывания в стране по ст. 18.8 КоАП РФ. Двоих мигрантов также привлекли к ответственности за уклонение от исполнения административного наказания по ст. 20.25 КоАП РФ.

«На каждого из нелегальных мигрантов наложен штраф в размере пять тысяч рублей с последующим их выдворением из страны», — добавила Петрова.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске прохожие спасли женщину от насильника-мигранта.