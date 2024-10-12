В подмосковном Красногорске прохожие спасли женщину от насильника-мигранта, подозреваемый задержан

Как проинформировали в СУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале, инцидент с нападением на молодую женщину в подмосковном Красногорске произошел накануне, в четверг, 10 сентября. Гражданин Таджикистана подкараулил в безлюдном и неосвещённом месте местную жительницу, после чего набросился на нее и попытался снять одежду. Крики жертвы привлекли прохожих, которые и отпугнули насильника.

Сообщается, что при нападении женщина получила ряд телесных повреждений. Через некоторое время насильник был задержан и доставлен в отдел полиции. На очной ставке пострадавшая опознала в нем нападавшего.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан гражданин Республики Таджикистан, подозреваемый в совершении преступления против половой свободы местной жительницы с применением физической силы (п. „б“ ч. 2 ст. 132 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в следствии, сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрания меры пресечения.

Кроме того, есть вероятность его причастности к совершению подобных преступлений на территории РФ.

Ранее сообщалось, что на Урале здоровые мужики почти сутки насиловали 15-летнюю девочку.