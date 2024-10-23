Более тридцати спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Подмосковья по кендо

Более 30 спортсменов из Электростали, Химок, Балашихи и Егорьевска стали участниками чемпионата и первенства Подмосковья по виду спорта кендо. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Победу в чемпионате одержали жительница Химок Валерия Острикова и представитель Егорьевска Николай Ильин. В рамках первенства в категории «юноши 11-14 лет» весь пьедестал достался представителям Егорьевска, победу одержал Артем Гранков, среди юношей 15-17 лет «золото» получил еще один спортсмен из Егорьевска Никита Покушев.

По итогам состязаний сформируется подмосковная сборная, которая примет участие в чемпионате и первенстве России в Нижнем-Новгороде. Отметим, что они проходят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.