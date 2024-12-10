Более тридцати тысяч жителей Подмосковья пользуются сервисом «Здоровье Онлайн»

Более 33 тысяч жителей Подмосковья пользуются порталом «Здоровье онлайн», который запустили в январе 2024 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что данный сервис позволяет пользователям вести дневник здоровья, поддерживать здоровый образ жизни, получать рекомендации по питанию, спортивным нагрузкам и не только. Воспользоваться им можно на единой цифровой платформе здравоохранения региона, для этого нужно авторизоваться с помощью ЕСИА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.