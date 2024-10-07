Более тысячи человек проживают в пунктах временного размещения Подмосковья

В Подмосковье работают 14 пунктов временного размещения, в которых проживают свыше 1,3 тысячи человек, включая детей и пенсионеров. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания Комитета Московской областной Думы по социальной политике и здравоохранению.

«Московская область не осталась в стороне, и мы всеми силами помогаем тем, кто оказался в беде и был вынужден покинуть свои дома. Здесь жители обеспечены всем необходимым — организовано пятиразовое питание, предоставляется одежда, обувь, детское питание, школьная форма, книги, игрушки. Оказывается необходимая медицинская помощь. Для школьников полностью организован весь учебный процесс, а педагоги делают все для того, чтобы ребята поскорее адаптировались. Для взрослых также оказывается помощь по трудоустройству», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он поблагодарил местных жителей, которые собирают гуманитарную помощь, а также тех кто работает в пунктах временного размещения. По его словам, депутаты Мособлдумы также регулярно посещают их, чтобы узнать о том, в чем нуждаются граждане.

Напомним, что в рамках акции «Доброе дело» волонтеры собирают медикаменты, сухпайки и продукты длительного хранения, средства личной гигиены, новую одежду и другие необходимые товары. Ознакомиться с адресами пунктов сбора помощи в городских округах Подмосковья можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.