Более тысячи навалов мусора выявили в подмосковных лесах с начала года

С начала 2024 года лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области в ходе патрулирований лесных территории региона выявила более тысячи несанкционированных навалов мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Лица, виновные в нарушении Правил санитарной безопасности в лесах, привлечены к ответственности и им назначены административные штрафы», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, сумма штрафа в общем превышает 11,6 миллиона рублей. Наибольшее число навалов мусора в лесах обнаружили на территории Одинцовского округа, Орехово-Зуевского, Можайского и Истры. Нарушителям предстоит понести административную или уголовную ответственность заплатить штраф и возместить вред, причиненный лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.