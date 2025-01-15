Более тысячи несанкционированных свалок ликвидировали в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье в прошлом году устранили 1046 несанкционированных свалок, общая площадь которых превысила 213 гектаров. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Наиболее крупные свалки в 2024 году ликвидировали в Химках и Долгопрудном — на 12 тыс. кубометров мусора. После вывоза отходов на территориях восстановили плодородный слой почвы и высадили растения.

В целом за год в области выявили 1004 свалки. Общая площадь навалов мусора составила почти 76 гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе были рекультивированы 27 мусорных полигонов. В результате экологические условия улучшились для трех миллионов человек.