Более тысячи рабочих мест создали в подмосковных ОЭЗ в этом году

В 2204 году на территории особых экономических зон Подмосковья создали порядка 1,5 тысячи рабочих мест, в общей сложности за все время существования резиденты и управляющие компании пяти подмосковных ОЭЗ создали более 13,6 тысячи рабочих мест. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На сегодняшний день больше всего рабочих мест создано в крупнейшей ОЭЗ Подмосковья — ОЭЗ «Дубна». На этой площадке работают 8385 специалистов, из них 1044 были трудоустроены в 2024 году», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках Международного форума ОЭЗ-2024.

В тройку лидеров по числу созданных рабочих мест также вошли ОЭЗ «Исток» во Фрязино и ОЭЗ «Ступино Квадрат». Напомним, что в регионе на территории особой экономической зоны «Дубна» проходит второй Международный Форум ОЭЗ, в нем примут участие более 500 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.