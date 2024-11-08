Более тысячи студентов Московского областного медколледжа заключили договоры на целевое обучение с начала года

Около 1,3 тысячи студентов Московского областного медицинского колледжа заключили договоры на целевое обучение с начала 2024 года, чтобы в будущем трудоустроиться в одну из подмосковных медорганизаций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такая программа дает студентам уверенность в своем будущем, так как после выпуска их ждет гарантированное трудоустройство, а регион — новые кадры. Также для поддержки молодых специалистов в Подмосковье предусмотрена ежемесячная доплата», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Воспользоваться такой возможностью могут студенты 1-4 курсов, после выпуска они должны будут выйти на работу в медорганизацию на срок не менее трех лет. Молодые специалисты со средним медобразованием смогут получать ежемесячную доплату в размере семи тысяч рублей в течение трех лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.