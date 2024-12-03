Более тысячи выпускников областного медколледжа устроились на работу в подмосковные больницы

В 2024 году в подмосковные больницы трудоустроились около 1,3 тысячи выпускников Московского областного медицинского колледжа, из них 385 — по целевому направлению. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для таких молодых специалистов у нас в регионе есть ежемесячная доплата семь тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Студенты, заключившие целевой договор, должны будут проработать в медицинском учреждении не менее трех лет. Студенты-участники получают от медучреждения стипендию на время обучения. В ведомстве добавили, что медработникам доступны и другие меры поддержки, узнать о них подробнее можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.