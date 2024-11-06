Более восьми миллионов электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года жители Подмосковья оформили более восьми миллионов электронных рецептов на льготные лекарства. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Основным преимуществом электронных рецептов является экономия времени на походе в поликлинику, так как врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-приеме», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

В ведомстве уточнили, что в рамках онлайн-приема специалист может продлить рецепт или скорректировать его. Чтобы получить лекарство, пациенту нужно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис». Информацию о рецепте также можно будет найти на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.