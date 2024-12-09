Более восьмисот тысяч самозанятых зарегистрированы в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
В Подмосковье зарегистрированы почти 830 тысяч самозанятых, в 2024 году в их числе оказались еще более 177 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«При этом больше всего самозанятых было зарегистрировано в апреле. В этом месяце количество предпринимателей в статусе самозанятых увеличилось более чем на 20 тысяч», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В ведомстве напомнили, что в эту субботу для подмосковных самозанятых и предпринимателей проведут форум «Мой Бизнес. Открывая новые горизонты», его организовал областной центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Зарегистрироваться для участия можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.