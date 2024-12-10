Больнично-поликлинический комплекс вскоре откроется в подмосковном Хотьково

В Хотьково Сергиево-Посадского округа на 1-й Больничной улице завершилось строительство больнично-поликлинического комплекса, рассчитанного на 450 посещений в сутки, он готовится к открытию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают 210 человек. Строительно-монтажные работы закончены на 100%. Подрядчик завершает пусконаладочные работы, расставляет в помещении медицинскую технику и мебель, продолжает работы по благоустройству территории», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в помещениях проводится уборка. Работы провели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Новый объект состоит из трех корпусов — поликлиники, клинико-диагностического центра и круглосуточного стационара. На его базе также откроют подстанцию скорой помощи. На прилегающей территории обустроили парковку и площадки для прогулок и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.