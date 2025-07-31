Больницам Подмосковья передали еще пять цифровых рентген-аппаратов
Новые рентген-аппараты установили в больницах Коломны и Люберец
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Еще пять новых цифровых рентген-аппаратов передали подмосковным медучреждениям. В частности, технику получили больницы Коломны и Люберец, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
В Коломенской больнице установили три аппарата — в стационарном отделении и в корпусах, где сейчас ведется капремонт. Их запустят после завершения работ.
В больнице Люберец две единицы техники получили поликлиники № 6 и № 10. На каждом аппарате планируется проводить более 20 исследований в день.
Всего с начала текущего года в Подмосковье запустили 47 новых рентген-аппаратов. На их закупку было направлено более 1,1 млрд рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию высокотехнологичной медпомощи в регионе.