Больницам Подмосковья передали еще пять цифровых рентген-аппаратов

Еще пять новых цифровых рентген-аппаратов передали подмосковным медучреждениям. В частности, технику получили больницы Коломны и Люберец, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Коломенской больнице установили три аппарата — в стационарном отделении и в корпусах, где сейчас ведется капремонт. Их запустят после завершения работ.

В больнице Люберец две единицы техники получили поликлиники № 6 и № 10. На каждом аппарате планируется проводить более 20 исследований в день.

Всего с начала текущего года в Подмосковье запустили 47 новых рентген-аппаратов. На их закупку было направлено более 1,1 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию высокотехнологичной медпомощи в регионе.