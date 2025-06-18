Больницам Подмосковья с начала 2025 года передали 90 единиц офтальмологического оборудования

Больницы Подмосковья с января текущего года получили 90 единиц нового офтальмологического оборудования. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

На закупку новой техники было выделено порядка 260 млн рублей. Были закуплены ретинальные камеры, хирургические системы, лазеры и другие аппараты. Их передали 20 учреждениям.

До конца 2025 года для подмосковных больниц планируется приобрести еще 38 единиц офтальмологического оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие поликлиники будут открыты в области в ближайшее время.