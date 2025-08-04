Больницам Подмосковья в 2025 году передадут 14 единиц офтальмологического лазерного оборудования
Для больниц Подмосковья закупили 14 единиц офтальмологического оборудования
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2025 году больницам Подмосковья передадут 14 единиц офтальмологического лазерного оборудования. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Технику уже закупили. На эти цели было направлено около 160 млн руб. Из 14 единиц оборудования больницам передали уже восемь. В частности, технику получили больницы Луховиц и Дмитрова, а также МОНИКИ.
Остальные шесть единиц оборудования поступят в медучреждения до конца года. Технику передадут Видновской и Химкинской больницам, а также МОНИКИ.
Как рассказали в МОНИКИ, среди нового оборудования — техника с лазером, оборудованным насадкой для транспапиллярной термотерапии. С помощью таких аппаратов можно эффективно разрушать малые внутриглазные новообразования, не удаляя сам орган.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в области уделяется особое внимание развитию высокотехнологичной медпомощи.