Больницам Подмосковья в 2025 году передадут 276 единиц оборудования для спасения недоношенных детей
Учреждения Подмосковья получили 121 аппарат для спасения недоношенных детей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В текущем году медучреждения Подмосковья получат 276 единиц оборудования для спасения недоношенных детей и помощи новорожденным. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Речь идет о реанимационных столах, инкубаторах, аппаратах искусственной вентиляции легких. На их закупку в этом году предусмотрели около 700 млн руб.
Новую технику получат 15 медучреждений. С января им передали уже 121 единицу указанного оборудования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке современного оборудования для перинатальных центров области.