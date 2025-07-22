Больницам Подмосковья в 2025 году передадут 276 единиц оборудования для спасения недоношенных детей

В текущем году медучреждения Подмосковья получат 276 единиц оборудования для спасения недоношенных детей и помощи новорожденным. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Речь идет о реанимационных столах, инкубаторах, аппаратах искусственной вентиляции легких. На их закупку в этом году предусмотрели около 700 млн руб.

Новую технику получат 15 медучреждений. С января им передали уже 121 единицу указанного оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке современного оборудования для перинатальных центров области.