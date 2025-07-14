Больницам Подмосковья в 2025 году передадут более 20 рентген-аппаратов типа С-дуга
В больницы Подмосковья поступило уже 22 рентген-аппарата типа С-дуга
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В текущем году подмосковные больницы получат более 20 рентген-аппаратов типа С-дуга. Об оснащении учреждений новой техникой рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Так, с января больницы региона получили 22 подобных аппарата. До конца года им передадут еще две единицы такой техники. В общей сложности на закупку оборудования направили почти 350 млн руб.
Новые аппараты поступили в больницы Долгопрудного, Клина, Химок, Можайска, Рузы, Шатуры и других округов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что для перинатальных центров региона закупят около 700 единиц новой техники.