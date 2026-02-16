Больницам Подмосковья в 2026 году передадут более 70 новых холтеров

В 2026 году подмосковные больницы получат 76 новых холтеров, которые необходимы для непрерывной регистрации работы сердца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В общей сложности на покупку указанного оборудования в этом году в регионе будет направлено более 58 млн рублей. Технику передадут 21 медицинскому учреждению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о необходимости проведения трансформации в сфере здравоохранения в регионе, в том числе в части телемедицины.