Больницы Подмосковья получили более трехсот холтеров с начала года
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года в больницы Подмосковья передали 341 холтер на сумму 134 миллионов рублей, аппараты применяют для проведения непрерывной регистрации работы сердца, отслеживания изменений в его работе и контроля артериального давления пациента. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Поступление новых аппаратов позволит повысить качество и доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
Новое оборудование получили 33 медучреждения. Среди них — Воскресенская, Химкинская, Жуковская и другие больницы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.