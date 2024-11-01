Больницы Подмосковья получили более трехсот холтеров с начала года

С начала 2024 года в больницы Подмосковья передали 341 холтер на сумму 134 миллионов рублей, аппараты применяют для проведения непрерывной регистрации работы сердца, отслеживания изменений в его работе и контроля артериального давления пациента. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.