Больницы Подмосковья с начала года получили около 60 единиц нового реабилитационного оборудования

Больницам Подмосковья с начала года передали 59 единиц нового реабилитационного оборудования. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

На закупку техники было направлено свыше 95 млн руб. Приобрели специальные тренажеры, стабилографы, оборудование для кинезиотерапии, беговые дорожки, велоэргометры.

Технику передали больницам Зарайска, Химок, Люберец, Богородского округа, Подольска и других округов. До конца года планируется закупить еще 23 аппарата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе флагманских реабилитационных центров региона.