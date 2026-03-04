Борцы из Подмосковья завоевали три награды на международном турнире в Албании

Подмосковные спортсмены стали призерами международного турнира по борьбе Мировой рейтинговой серии «Мухамет Мало 2026», они завоевали одну серебряную и две бронзовые медали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Иналбек Шериев (областной Центр олимпийских видов спорта, Наро-Фоминск) стал бронзовым призером в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. В турнире по греко-римской борьбе в весе до 82 кг Адлет Тюлюбаев (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) стал серебряным призером, Садык Лалаев (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) – бронзовым в весе до 60 кг.

Соревнования прошли в Тиране (Албания), в нем приняли участие сильнейшие борцы из разных стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.