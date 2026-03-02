Борцы Подмосковья получили шесть медалей на первенстве России

Представители Подмосковья завоевали шесть медалей на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года – три золотые, две серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первые места в своих весовых категориях заняли Салим Казмахов, Мингиян Горяев и Георгий Габеев.

«Много получил установок от тренеров, которые не совсем успешно, но получилось выполнить и выиграть. <...> В этом году планирую поехать на первенство мира и забрать медаль», – прокомментировал свое выступление Мингиян Горяев.

На втором месте оказались Иван Соломин и Ашот Агамирян, на третьем – Ильдар Хайдаркин. Все спортсмены являются воспитанниками подмосковной «СШОР по единоборствам» (Красногорск).

Состязания прошли в городе Тарко-Сале (ЯНАО) в рамках государственной программы «Спорт России». Спортсмены вели борьбу за путевки на юниорское первенство Европы U20 по спортивной борьбе, которое пройдет в Скопье (Северная Македония) с 6 по 12 июля.

