Бот-консультант Мособлгаза заработал в Подмосковье

В Подмосковье начал работать бот-консультант компании АО «Мособлгаз». С его помощью можно быстро получить ответы на самые частые вопросы, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Бот доступен по этой ссылке. Для работы с ним нужно ввести в диалоговом окне команду /start.

Бот проконсультирует по вопросам техприсоединения, соцгазификации, техобслуживания. Также с его помощью можно оставить отзыв о консультации.

«Запуск бота — часть стратегии цифровой трансформации на предприятии, направленной на повышение качества обслуживания клиентов и упрощение взаимодействия между пользователями и специалистами Мособлгаза», - отметили в министерстве.

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