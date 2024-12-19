Брендированные автобусы вышли на маршруты Мострансавто в рамках «Зимы в Подмосковье»

На городских, пригородных и междугородних маршрутах Подмосковье начали курсировать 60 тематически брендированных автобусов АО «Мострансавто», они появились в рамках проекта Правительства Московской области «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Такие транспортные средства будут работать на маршрутах региона всю зиму. Их украсили тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта «Путеводитель по Подмосковью». В них действуют стандартные условия проезда, его можно оплатить с помощью социальных, банковских и транспортных картами «Стрелка», «Тройка». В ведомстве уточнили, что акцию запустили в целях повышения туристической привлекательности региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.