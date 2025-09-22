Бригада Центра критических состояний ДКЦ им. Рошаля за первый год работы совершила более 800 выездов

Центру критических состояний Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля исполнился один год. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

За первый год своей работы специалисты центра совершили свыше 800 выездов. В общей сложности было преодолено более 100 тыс. км.

Всего за год в центр поступило около 3 тыс. обращений. Специализированная реанимационная бригада учреждения провела более 400 медицинских эвакуаций.

Ранее сообщалось, что год исполнился ДКЦ им. Рошаля. Сотрудников учреждения поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.