Брынцалов: около 40 региональных мер поддержки доступно участникам СВО в Подмосковье
Игорь Брынцалов напомнил о региональных мерах поддержки участников СВО
Фото: [Медиасток.рф]
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в преддверии Дня защитника Отечества напомнил о региональных мерах поддержки участников СВО и членов их семей.
«Здесь, в тылу, наши защитники должны знать, что их семьи под защитой, что дома все спокойно. Сегодня в Подмосковье действует порядка 40 региональных мер поддержки участников СВО и их семей, помимо федеральных выплат и льгот», - сказал Брынцалов.
Среди таких мер поддержки - выплаты взамен земельного участка, помощь с устройством на работу, бесплатное посещение детсада и питание для учащихся, бесплатное прохождение реабилитации и получение помощи юристов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность удобного предоставления услуг бойцам СВО.