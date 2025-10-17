Брынцалов поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

«Труд работников данной отрасли – основа развития Подмосковья, залог комфорта передвижения жителей нашего региона. Благодаря их профессионализму и преданности делу реализуются масштабные проекты: строятся новые магистрали, реконструируются мосты и путепроводы, создается современная транспортная инфраструктура», — сказал спикер.

Он отметил, что в указанной отрасли в области работают свыше 8,5 тыс. человек. В этом году в Подмосковье возводят и реконструируют 54 дороги и восемь путепроводов. Ремонт с начала года провели на 1,4 тыс. дорог протяженностью более 1,4 тыс. км. Всего до конца года планируется отремонтировать около 1,5 тыс. участков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по уборке дорожной сети региона зимой.