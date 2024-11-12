Будущие молодожены подали более пяти тысяч заявлений на регистрацию брака в Подмосковье в следующем году

Будущие молодожены подали уже более пяти тысяч заявлений на регистрацию брака в Подмосковье в 2025 году. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Свыше 40 тысяч новых семей появились в Подмосковье в этом году и многие пары выбирают день и место для торжества заранее», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Особой популярностью у молодых пар пользуется июль, уточнили в ведомстве. Кроме того, востребованными являются даты, в которых есть цифра пять. Напомним, что зарегистрировать брак можно не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках. Ознакомиться с локациями в регионе можно на портале «Свадьба в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.