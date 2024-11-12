Бывшее здание амбулатории выставили на аукцион в Подмосковье

Бывшее амбулаторное здание в Балашихе выставили на аукцион, оно расположено на улице Лукино. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В лот входит само здание площадью 83,7 квадратных метра и земельный участок площадью 221 квадратных метров. Объект включили в план приватизации, потому что его не использовали в течение длительного времени. Стартовая цена — 4 880 000 рублей. Другие подробности размещены здесь.

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