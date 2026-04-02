Чай под контролем: маркировка с 1 апреля и лидерство Подмосковья в отрасли

С 1 апреля 2026 года в России вступил в силу новый этап системы маркировки товаров: теперь обязательной маркировке подлежат чай, чайные напитки, детский чай и какао. На упаковку каждого продукта должны наноситься специальные коды - это даст потребителям надежный инструмент для проверки качества и легальности продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проверить подлинность и основные характеристики товара стало проще: достаточно отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный ЗНАК». В считанные секунды покупатель получит всю ключевую информацию о продукте - от данных о производителе и дате изготовления до срока годности и условий хранения.

Инициатива работает на благо всех участников рынка. Для потребителей маркировка - это прежде всего гарантия безопасности. Теперь можно быть уверенным, что продукт не является контрафактным, проверить срок годности прямо в магазине и убедиться в прозрачности происхождения товара и его соответствии заявленным характеристикам.

Производители также получают существенные преимущества. Внедрение маркировки способствует росту доверия к бренду со стороны покупателей, обеспечивает эффективную защиту продукции от подделок и открывает доступ к аналитическим данным о движении товара на рынке. Кроме того, система упрощает учет и контроль складских запасов, а также повышает прозрачность логистических цепочек.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что регион уверенно удерживает лидирующие позиции в производстве чая на общероссийском уровне. По итогам 2025 года предприятия Подмосковья выпустили свыше 29,9 тыс. тонн чая, что составляет свыше 86,2% всего производства в Центральном федеральном округе и 28,6% общероссийского объема.

