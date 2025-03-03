Чат-бот для заинтересованных в работе соискателей появился в «Мострансавто»

Компания АО «Мострансавто» запустила чат-бот по набору сотрудников. О работе нового сервиса рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас число сотрудников предприятия превышает 16 тыс. человек. Вакансии открыты в разных городах региона. Заинтересованные в работе в компании могут воспользоваться чат-ботом. Для этого нужно просто ответить на несколько вопросов и оставить контактный номер телефона. После этого кандидату позвонит сотрудник компании, чтобы уточнить детали.

Чат-бот берет на себя рутинные задачи, предоставляет информацию в нерабочее время и выходные, снижая, таким образом, нагрузку на сотрудников.

«Мы стремимся сделать все этапы приема на работу максимально комфортными как для кандидатов, так и для нашей компании, поэтому постоянно ищем новые подходы в рекрутинге», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что на маршруты предприятия планируется вывести новые автобусы большого класса.