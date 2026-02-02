«Чеховская студия» приглашает зрителей на спектакль «Черный монах» в Мелихово

В субботу, 7 февраля, в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», в подмосковном Чехове состоится спектакль «Черный монах» в постановке мелиховского театра «Чеховская студия». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В основу спектакля войдет одноименная повесть Чехова, он затронет темы смысла подлинных жизненных ориентиров и фальшивых идеалов, которые делают человека жестоким.

«Режиссер сделал спектакль доступным для широкой публики, расставив акценты и развернув перед зрителем объемную человеческую трагедию — одаренного творца в мире подорванных основ, которой невозможно не сопереживать», — добавили в сообщении.

Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 16+