Чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу пройдут в Истре

Чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт» пройдут в подмосковной Истре. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Как отметили в ведомстве, мероприятия посвящены памяти погибших в спецоперации и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Местом их проведения станет спорткомплекс «Арена-Истра».

За победу в соревнованиях будут бороться свыше 500 участников из 15 регионов. Победителей определят в следующих категориях: юноши и девушки 13-14 лет и 15-16 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, мужчины и женщины от 18 лет.

Подмосковье будут представлять около 100 спортсменов из 11 округов, в том числе из Балашихи, Долгопрудного, Красногорска, Истры, Раменского, Щелково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах реконструкции спорткомплекса «Орион» в Балашихе.